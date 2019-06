Imprese: rapporto, cinesi Alibaba e Tencent fra i dieci marchi più prestigiosi del mondo

- Il gigante cinese del commercio online Alibaba e il leader tecnologico Tencent sono tra i dieci marchi più prestigiosi del mondo, secondo il BrandZ 2019 Top 100 pubblicato dal provider di servizi di comunicazione globale Wpp e dalla società di consulenza Kantar Millward Brown. Alibaba, in crescita del valore del marchio del 16 per cento rispetto all'anno precedente a 131,2 miliardi di dollari in settima posizione, ha superato Tencent per la prima volta divenendo il marchio cinese più di valore. Tencent, l'azienda con sede a Shenzhen, nota per la sua app multifunzionale WeChat, classificata all'ottavo posto nella lista, ha perso tre posizioni rispetto all'anno precedente, dopo che il suo valore del marchio è sceso del 27 per cento a 130,9 miliardi di dollari. (segue) (Cip)