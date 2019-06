Imprese: rapporto, cinesi Alibaba e Tencent fra i dieci marchi più prestigiosi del mondo (2)

- Amazon, con il suo valore del marchio in aumento di un impressionante 52 per cento anno su anno a 315,5 miliardi di dollari, è diventato il marchio più prestigioso del mondo. Le aziende tecnologiche hanno guidato la Top 100 di BrandZ sin dal suo primo ranking mondiale del valore del marchio nel 2006, quando Microsoft ha conquistato il primo posto. Cinque dei primi dieci della lista di quest'anno sono marchi tecnologici, tra cui Apple al secondo posto con una crescita del 3 per cento con un valore di 309,5 miliardi di dollari e Google al terzo posto con un valore del marchio di 309 miliardi di dollari. "Le aziende cinesi stanno facendo rapidi progressi nel valore del marchio, con 16 marchi cinesi che figurano tra i primi 100 rispetto a uno solo nel 2006", ha affermato David Roth, direttore di BrandZ. (Cip)