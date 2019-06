Cina: premier Li, Pechino continuerà riduzione della pressione fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la cooperazione di Pechino con la Banca mondiale, il premier Li ha sottolineato la sincronizzazione con la riforma e il processo di apertura del paese,ed ha aggiunto che la cooperazione è stata vantaggiosa per lo sviluppo del paese asiatico. Li ritiene che il futuro riservi grandi prospettive di cooperazione tra la Cina e la Banca mondiale. Secondo il premier, la cooperazione può promuovere la riduzione della povertà, restringendo il divario nord-sud e lo sviluppo sostenibile. Malpass ha riconosciuto i risultati conseguiti dalla crescita economica e dallo sviluppo della Cina in altre aree ed ha espresso il desiderio da parte della Banca mondiale di approfondire la sua cooperazione con Pechino in varie aree di portata bilaterale e globale. Alla riunione fra le parti hanno partecipato anche il il ministro degli Esteri, Wang Yi, e He Lifeng, capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. (Cip)