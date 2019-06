Thailandia-Cina: incontro tra alti funzionari per espandere cooperazione (2)

- "La parte cinese è disposta a collaborare con la parte thailandese per dare maggiore sinergia alle rispettive strategie di sviluppo. A migliorare la cooperazione tra la zona della baia di Guangdong-Hong Kong-Macao e il corridoio economico orientale della Tailandia, e promuovere una cooperazione di alta qualità sull'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta)", ha detto Li. Il segretario ha aggiunto che la Cina è pronta a lavorare con la Thailandia per promuovere la globalizzazione economica e migliorare le relazioni sino-thailandesi e sino-Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico), mentre il Guangdong vorrebbe anche sfruttare i suoi vantaggi sotto tutti gli aspetti. (segue) (Fim)