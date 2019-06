Thailandia-Cina: incontro tra alti funzionari per espandere cooperazione (3)

- Prayut ha enfatizzato i grandi risultati conseguiti dalla Cina sotto la guida e il pensiero del presidente Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. Il primo ministro thailandese ha affermato che il nuovo governo del suo paese continuerà a mantenere una politica di amicizia con la Cina e ad approfondire la cooperazione in settori come l'agricoltura, il turismo e le telecomunicazioni. "Il governo thailandese vuole accelerare la cooperazione tra i due paesi e quella tra la Cina e i paesi Asean sulla Bri, vorrebbe rafforzare gli scambi sulla governance e difenderebbe congiuntamente il sistema commerciale multilaterale in modo da avvantaggiare i due paesi e due popoli", ha detto il primo ministro thailandese. Su invito del governo thailandese, Li ha guidato una delegazione del Partito comunista cinese in visita in Thailandia dall'8 all'11 giugno. Durante la sua visita, Li ha anche partecipato alla Conferenza di cooperazione economica e commerciale della Cina (Guangdong)-Thailandia, ha incontrato i rappresentanti dei cinesi in Thailandia, e ha visitato la sede thailandese di Huawei Technologies. (Fim)