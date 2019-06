Taiwan: primarie presidenziali, presidente Tsai affronterà indipendentista radicale

- Il Partito progressista democratico (Dpp), formazione politica del presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha avviato il processo delle primarie in vista delle elezioni presidenziali, che si terranno nell’isola il prossimo anno. Le primarie vedranno contrapposti Tsai all’ex premier William Lai, indipendentista sostenitore di una linea ancora più dura sul fronte delle relazioni con la Cina. Le primarie del Dpp si terranno sino a venerdì, e chiameranno ad esprimersi tutti gli elettori taiwanesi interessati, a prescindere dalla loro affiliazione di partito; il risultato del voto dovrebbe essere noto entro domenica. Le primarie porranno Tsai e William Lai in un ipotetico voto contro i due più probabili candidati degli schieramenti avversari: Han Kuo-yu, sindaco di Kaohsiung e membro del partito pro-cinese Kuomintang; e il sindaco indipendente di Taipei, ko Wen-je. Il candidato del Dpp che otterrà i risultati migliori nei voti simulati otterrà la nomina ufficiale del partito in vista delle elezioni presidenziali. Il partito Kuomintang terrà a sua volta primarie nel mese di luglio. (segue) (Cip)