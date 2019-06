Taiwan: primarie presidenziali, presidente Tsai affronterà indipendentista radicale (2)

- Il fondatore del colosso dell’elettronica Foxconn, Terry Gou, fatica ad espandere la propria base di consenso dopo l’annuncio della sua candidatura alla presidenza di Taiwan, lo scorso aprile. L’impero economico edificato dall’uomo più ricco dell’Isola su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan, e le sue vaste e consolidate relazioni politiche ed economiche con la Cina continentale, continuano a suscitare preoccupazione tra gli elettori taiwanesi, dove resta radicato il timore di una annessione a Pechino. L’esperienza di Gou e la storia di successo rappresentata da Foxconn, che lo scorso anno ha conseguito un fatturato di 171 miliardi di dollari, costituiva secondo analisti e politologi un asset impareggiabile, in grado di proiettare Gou alla presidenza dell’isola; nelle scorse settimane, però, pare essersi gradualmente concretizzato uno scenario opposto. Secondo gli ultimi sondaggi, Gou non è più in testa alla lista dei candidati alle primarie presidenziali del partito pro-cinese Kuomintang: in cima ai candidati figura di nuovo, secondo le proiezioni, il sindaco di Kaohsiung, Han Kuo-yu, col sostegno del 35 per cento degli elettori del partito; Guo seguirebbe con appena il 20 per cento dei consensi, quando alle primarie manca appena un mese. (segue) (Cip)