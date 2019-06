Taiwan: primarie presidenziali, presidente Tsai affronterà indipendentista radicale (4)

- La notizia della candidatura di Guo era già stata anticipata dal diretto interessato all’inizio di aprile, in risposta a indiscrezioni di stampa riguardo un suo imminente abbandono del vertice di Foxconn. Intervenuto il 15 aprile a un evento per il 40mo anniversario delle relazioni Usa-Taiwan, Gou aveva già ventilato anche la sua adesione al partito Kuomintang. “La scorsa notte non ho dormito. (…) Il 2020 sarà cruciale, segnerà un punto di svolta nella direzione politica, economica e difensiva di Taiwan di qui ai prossimi 20 anni”, aveva affermato Gou. Il presidente di Foxconn è la persona più ricca di Taiwan, con un patrimonio netto di 7,6 miliardi di dollari; ieri Gou ha confermato l’intenzione di rinunciare alla presidenza del colosso dell’elettronica nei prossimi mesi, per lasciare spazio a un ricambio generazionale ai vertici dell’azienda. Foxconn ha precisato che Gou manterrà la presidenza, ma cederà la direzione operativa. (segue) (Cip)