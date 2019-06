Taiwan: primarie presidenziali, presidente Tsai affronterà indipendentista radicale (5)

- Il partito Kuomintang selezionerà il proprio candidato alla presidenza il prossimo luglio. Sino al mese scorso, le primarie si preannunciavano uno scontro serrato tra figure come l’ex sindaco di Nuova Taipei, Eric Chu Li-luan, e il sindaco di Kaohsiung, Han Huo-yu, reduce da una visita recente in Cina, e talvolta paragonato al presidente Donald Trump per la sua aspra retorica. La principale sfida, per i candidati del partito Kuomintang, sarà convincere l’elettorato taiwanese di poter fornire una risposta efficace alle questioni socio-economiche più pressanti, come la stagnazione dei salari – specie tra i giovani – e la crescente disparità di reddito. Il partito, promotore di un percorso di riconciliazione con Pechino, scommette anche sul rilancio delle relazioni economico-commerciali attraverso lo Stretto di Taiwan. (segue) (Cip)