Taiwan: primarie presidenziali, presidente Tsai affronterà indipendentista radicale (6)

- La forza della candidatura di Gou sta proprio in questi cruciali nodi di politica economica. Foxconn, precedentemente nota come Hon hai Precision Industries, è attiva sul territorio cinese dagli anni Ottanta, ben prima che in Cina si insediassero aziende dell’elettronica competitrici da Giappone, Stati Uniti ed Europa. Nel corso dei decenni, l’azienda ha esteso le proprie operazioni intessendo profonde relazioni con le amministrazioni locali cinesi, impegnate nel perseguimento dello sviluppo economico. Gou avrebbe incontrato personalmente il presidente cinese Xi Jinping sin da quando questi era un funzionario semisconosciuto della provincia di Fujian. Nel 2013, Xi ha pubblicamente definito il fondatore di Foxconn “un vecchio amico”, in occasione di un incontro sull’isola cinese di Hainan. (segue) (Cip)