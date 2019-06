Taiwan: primarie presidenziali, presidente Tsai affronterà indipendentista radicale (7)

- La profondità dei legami intessuti da Gou in Cina non manca però di suscitare diffidenza nell’ampia porzione dell’elettorato taiwanese, che pur aspirando ai benefici della cooperazione economica con la Cina continentale, si oppone alla riunificazione. I presidenti di Taiwan hanno sempre dovuto cercare un equilibrio sottile tra Cina e Stati Uniti, dato il ruolo cruciale di Washington nella sicurezza dell’Isola. Durante la sua lunga stagione al timone di Foxconn, Guo non ha mancato di coltivare solide relazioni anche con gli Usa: nel luglio 2017, ad esempio, ha visitato a sorpresa la Casa Bianca, dopo l’insediamento del presidente Donald Trump. In quell’occasione, il miliardario taiwanese ha annunciato un investimento da 10 miliardi di dollari per uno stabilimento destinato alla produzione di schermi a cristalli liquidi negli Stati Uniti, una fulminea risposta alla politica del “primato americano” promossa da Trump. (segue) (Cip)