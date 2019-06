Brasile: Bolsonaro licenzia 11 componenti del consiglio nazionale per la lotta alla tortura

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha licenziato undici componenti del Meccanismo nazionale per la prevenzione e la lotta contro la tortura (Mnpct), organismo legato al ministero della Donna, famiglia e diritti umani che monitora le violazioni e agisce per impedire la pratica della tortura nelle istituzioni come le carceri. Secondo il decreto presidenziale, il gruppo resta composto da soli partecipanti volontari. Secondo quanto riporta il portale "Uol", il coordinatore dell'organismo appena licenziato, Daniel Melo, ha affermato che questa modifica impedisce il funzionamento dell'organo. Il presidente del Consiglio nazionale per i diritti umani (Nhrc), Leonardo Pinho, ha affermato di voler ricorrere in tribunale contro il provvedimento. Creato nel 2013, il Mnpct he pubblicato numerosi studi e relazioni sulle violazioni dei diritti umani nel paese. Per l'ex coordinatore del meccanismo, Daniel Melo, il licenziamento del gruppo è "una rappresaglia contro il nostro lavoro". "Il meccanismo ha, per anni, rivelando una pratica sistematica della tortura in Brasile," ha detto. Secondo Melo tenere in piedi la struttura solo con componenti volontari equivale all'estinzione del meccanismo. (Brb)