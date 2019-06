Brasile: Anac autorizza altre tre compagnie aeree straniere ad operare voli nazionali nel paese (2)

- Le limitazioni all'ingresso di capitali stranieri facevano del Brasile uno dei paesi più chiusi per gli investimenti nel settore aereo. Secondo le informazioni della Banca mondiale nello studio Investing across borders, solo paesi come l'Arabia Saudita, l'Etiopia, Haiti e il Venezuela sono più restrittivi, non permettendo partecipazione di investitori stranieri nelle compagnie aeree nazionali. Molti altri paesi sudamericani come Bolivia, Cile, Colombia, Paraguay e Uruguay, invece, consentono fino al 100 per cento di controllo azionario da parte di investitori stranieri nelle compagnie aeree nazionali. L'obiettivo della legge è di aumentare la della concorrenza strappando il monopolio del mercato interno alle società brasiliane, aumentando così il numero di città e rotte servite e, soprattutto, riducendo i prezzi medi dei biglietti. Il testo prevede inoltre la fine delle limitazioni operative per le compagnie straniere che ora potranno anche effettuare voli interni e non solo obbligatoriamente regionali. (Brb)