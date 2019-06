I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: ambasciatore a Washington, operazione polizia 28 maggio rientra in contrasto a crimine organizzato - L’ambasciatore kosovaro negli Stati Uniti, Vlora Citaku, ha spiegato come l’operazione della polizia del Kosovo del 28 maggio ha fatto seguito a un’indagine lunga diversi mesi e finalizzata al contrasto al crimine organizzato. “La polizia kosovara è un’organizzazione che opera in linea con i più alti standard di professionalità e integrità, dando prova di impegno nel contrasto ai gruppi criminali”, ha spiegato Citaku, ripresa dai media locali. (segue) (Res)