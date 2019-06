Uruguay: Organizzazione internazionale del lavoro, Montevideo inclusa in lista nera di 24 paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione è stata presa dalla Oil a partire da un esposto presentato nel 2009 dalle camere imprenditoriali dell'Uruguay che sostenevano che queste due norme erano nocive delle libertà lavorali. Nel trascorso del tempo il governo uruguaiano ha ricevuto diverse intimazioni a cambiare la normativa in questione senza per questo ritenere di doverlo fare. Anche recentemente il ministro dell'Economia, Danilo Astori, aveva ribadito che il governo "non ha allo studio nessun cambiamento", pur riconoscendo che l'ingresso nella "lista nera" della Oil "non sarebbe positivo per l'Uruguay". Gli altri 23 paesi inclusi nella lista sono Turquía, Etiopia, Iral, Birmania, Nicaragua, Tagikistan, Uruguay, Yemen, Zimbabue, Algeria, Bielorrusia, Bolivia, Brasile, Capo Verde, Egitto, El Salvador, Figi, Honduras, India, Kazakistan, Filippine, Laos e Serbia. (segue) (Abu)