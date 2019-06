Uruguay: Organizzazione internazionale del lavoro, Montevideo inclusa in lista nera di 24 paesi (3)

- Il ministro del Lavoro, Ernesto Murro, aveva dichiarato precedentemente alla notizia che "l'Uruguay non merita stare in quella lista" e che "ci sono delle intenzioni dietro" in relazione alla campagna presidenziale di ottobre. In questo Murro ha ricordato che il primo reclamo alla Oil pure era stato presentato in occasione delle elezioni presidenziali del 2009. Il presidente della camera degli Industriali, Gabriel Murara, ha invece celebrato la decisione sostenendo che l'Uruguay "non rispetta i contratti collettivi". Sebbene l'organizzazione internazionale non ha facoltà di sanzionare i suoi membri, gli investitori possono tenere conto di questa lista al momento di decidere dove investire. (segue) (Abu)