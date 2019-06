Uruguay: Organizzazione internazionale del lavoro, Montevideo inclusa in lista nera di 24 paesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia giunge in questo senso nel mezzo di trattative tra il governo di Tabaré Vazquez e l'impresa finlandese Upm che deve deliberare un investimento da oltre 2 miliardi di dollari e che per questo chiede garanzie a livello di legislazione del lavoro. Upm ha chiesto all'esecutivo una deroga speciale soprattutto per quanto riguarda possibili occupazioni della fabbrica e degli impianti, un punto che ancora non è stato risolto e che risulta ancora oggetto di negoziati tra le parti. (Abu)