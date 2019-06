Usa: stampa, Trump firmerà ordine esecutivo per semplificare normativa su impianti di biotecnologia

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà un ordine esecutivo per alleggerire le regolamentazioni e tagliare i costi agli impianti di biotecnologia statunitensi. Secondo quanto riferito dall'emittente “Cnbc”, la mossa andrebbe a creare pressioni su alcuni partner commerciali internazionali - compresa la Cina - affinché vengano rimosse le barriere dell’industria biotech, che realizza prodotti come pesticidi e piante geneticamente modificate allevate per resistere alle malattie. L’ordine, in particolare, è visto come un segnale più aggressivo nei confronti di Pechino e a sostegno dell’agricoltura statunitense, tra i principali settori statunitensi a risentire della guerra commerciale contro la Cina. In particolare, gli agricoltori statunitensi di soia sono soggetti a normative che impediscono loro di vendere prodotti geneticamente modificati in alcuni mercati internazionali, tra cui Cina, Brasile e Unione europea, senza autorizzazioni specifiche. (Was)