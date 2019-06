Difesa: Usa-Turchia, Air Force interrompe programma addestramento piloti turchi F-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha interrotto il programma di addestramento per insegnare ai piloti turchi come utilizzare l'aereo da combattimento F-35. Secondo quanto riferito dalla stampa statunitense, presso la Luke Air Force Base, in Arizona, 26 militari turchi sono stati estromessi dal programma di formazione, in relazione alle preoccupazioni per il piano di acquisto di Ankara del sistema di difesa di fabbricazione russa S-400. Il tenente colonnello Mike Andrews, portavoce del dipartimento della Difesa, ha confermato che i piloti non si stanno più addestrando. "Il dipartimento è consapevole che i piloti turchi di Luke AFB non stanno volando: senza un cambiamento nella politica turca, continueremo a lavorare a stretto contatto con il nostro alleato turco per terminare la loro partecipazione al programma F-35", ha affermato. (segue) (Was)