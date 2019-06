Argentina: segretario generale Osa Almagro, condanna attacco antisemita a rabbino

- Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, ha condannato un presunto attacco antisemita perpetrato domenica 9 giugno contro il rabbino della città di Rosario, in Argentina. "Da parte dell'Osa condanniamo energicamente l'antisemitismo in qualsiasi forma si manifesti", ha dichiarato Almagro. Il comunicato dell'organismo sottolinea quindi che si tratta della prima presa di posizione di questo tipo dal momento dell'adozione, da parte dell'Osa, della definizione di antisemitismo formulata dall'Alleanza internazionale per il ricordo dell'Olocausto (Ihra). In base alla definizione fornita dall'Ihra il termine antisemitismo è usato oggi per descrivere "una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei confronti di loro". La definizione si completa sottolineando che "le manifestazioni retoriche e fisiche dell'antisemitismo sono dirette verso individui ebrei o non ebrei e/o loro proprietà, verso istituzioni e strutture religiose della comunità ebraica". (segue) (Abu)