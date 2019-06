Usa: Camera autorizza commissione a intraprendere azioni legali contro procuratore generale Barr e avvocato McGahn (2)

- McGahn ha rifiutato di testimoniare pubblicamente sul lavoro svolto durante il suo incarico alla Casa Bianca. Il testo votato ieri dalla Camera non cita alcuna accusa di oltraggio al Congresso, a differenza di quanto inizialmente minacciato dai legislatori democratici, che per ora rinunciano all'accusa formale del crimine. La decisione sembra essere basata, almeno in parte, su nuovi segnali di cooperazione da parte del dipartimento di Giustizia, che lunedì ha accettato di condividere le prove chiave raccolte nell'inchiesta “Russiagate” di Mueller. (Was)