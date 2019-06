Energia: Usa, capacità delle rinnovabili maggiore di quella del carbone

- Per la prima volta negli Stati Uniti la capacità di generare energia da fonti rinnovabili ha superato quella del carbone. Nel mese di aprile, secondo un rapporto della Federal Energy Regulatory Commission (Ferc), l'ente federale per l'energia Usa, il settore delle rinnovabili ha avuto un capacità di poco superiore rispetto al carbone. Ciò significa che le centrali elettriche statunitensi possono produrre più energia da fonti pulite rispetto al carbone per la prima volta nella storia. Il dato riflette il costo sempre più basso del solare e dell'eolico, e l'accresciuta preoccupazione ambientale per il carbone. (segue) (Was)