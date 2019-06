Energia: Usa, capacità delle rinnovabili maggiore di quella del carbone (2)

- Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno drasticamente ridotto la loro "fame" di carbone. Dopo il picco nel 2008, il consumo di carbone negli Usa è crollato del 39 per cento, secondo la Us Energy Information Administration. La produzione e l'uso di carbone domestici sono scesi ai livelli più bassi in quattro decenni, e sono numerose le centrali elettriche a carbone chiuse finora durante la presidenza Trump. Il carbone, di gran lunga il più inquinante dei principali combustibili fossili, è infatti molto più costoso rispetto al gas naturale o da fonti rinnovabili come l'energia solare ed eolica, in parte a causa delle normative anti-emissioni, ma soprattutto perché le fonti energetiche alternative stanno registrando un progressivo calo dei prezzi con l'espandersi dell'industria. (Was)