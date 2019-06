Usa: stampa, Trump potrebbe avere ripensamenti su Shanahan come segretario alla Difesa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe avere alcuni ripensamenti circa la scelta di Patrick Shanahan come prossimo segretario alla Difesa. Secondo indiscrezioni della stampa Usa, l'inquilino della Casa Bianca ha chiesto a diversi confidenti in Francia, durante il viaggio della scorsa settimana, di presentare dei candidati alternativi. Tra i nomi avanzati anche quello del segretario dell'esercito Mark Esper, in passato candidato al ruolo di capo del Pentagono. Non è chiaro perché Trump stia pensando ad altri candidati per sostituire Jim Mattis, che si è dimesso da segretario alla Difesa lo scorso dicembre. La Casa Bianca ha annunciato il 9 maggio scorso che il presidente aveva deciso di nominare Shanahan per il ruolo definitivo, dopo aver ricoperto quello di segretario facente funzioni alla Difesa dallo scorso gennaio. La Casa Bianca deve però ancora presentare la sua nomina al Senato. (Was)