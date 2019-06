Brasile: scandalo intercettazioni, incontro tra Bolsonaro e Moro termina senza dichiarazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha incontrato il ministro della Giustizia e pubblica sicurezza, Sergio Moro, questa mattina presso il palazzo presidenziale del Planalto. L'incontro era stato sollecitato dal presidente per discutere della polemica nata con le rivelazioni dell'inchiesta giornalistica pubblicata domenica dall'edizione locale di "The Intercept". Un dossier secondo il quale i magistrati del pool brasiliano anti-corruzione "Lava Jato", in contatto con l'ex giudice Moro, avrebbero lavorato per costruire prove da usare nel processo contro l'allora presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva e per ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. (segue) (Brb)