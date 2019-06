Brasile: scandalo intercettazioni, incontro tra Bolsonaro e Moro termina senza dichiarazioni (3)

- Dopo la diffusione delle intercettazioni il presidente e il governo hanno mantenuto un profilo molto basso. L'unica dichiarazione del presidente Bolsonaro è arrivata per bocca del sottosegretario alla comunicazione, Fabio Wajngarten, che ha affermato che il presidente ha espresso fiducia nel suo ministro: "Confidiamo in lui senza riserve", aveva detto. A nome del governo si era pronunciato sin qui il solo vicepresidente, Hamilton Mourao, definendo "gravi" le rivelazioni giornalistiche sulla presunta cospirazione tra magistratura inquirente e giudicante ai danni di Lula. "Considero molto gravi e spaventose le rivelazioni di una possibile cospirazione tra l'allora giudice Sergio Moro e il procuratore della Lava Jato per condannare un ex presidente della Repubblica. Questi crimini devono essere appurati e, se comprovati, gli autori devono essere puniti", ha affermato Mourao nel corso di una intervista all'emittente "Band News". (segue) (Brb)