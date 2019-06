Difesa: Usa-Turchia, Air Force interrompe programma addestramento piloti turchi F-35 (2)

- Il Pentagono ha annunciato venerdì scorso che Ankara ha tempo fino al 31 luglio per raggiungere un accordo con Washington per annullare l'acquisto del sistema di difesa missilistica russo S-400. In caso contrario gli Stati Uniti sono pronti a bloccare la Turchia dall'acquisto dei caccia F-35 e cessare la formazione dei suoi piloti. Il segretario alla Difesa statunitense, Patrick Shanahan, ha detto che domani, 12 giugno, parlerà con l'omologo turco Hulusi Akar per ricevere un aggiornamento sul piano di Ankara per l'acquisizione del sistema S-400. "Domani avrò una telefonata con il ministro Akar solo per poterci aggiornare reciprocamente sui progressi", ha detto Shanahan ai giornalisti. "Spero che domani io e lui possiamo scambiare opinioni e ottenere un aggiornamento su che tipo di progressi abbiamo fatto", ha concluso. (Was)