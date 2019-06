Argentina: segretario generale Osa Almagro, condanna attacco antisemita a rabbino (2)

- Il rabbino Tawil aveva denunciato di essere stato oggetto di un'aggressione di stampo antisemita da parte di tre giovani argentini la scorsa domenica notte (ora locale). A rendere noto l'episodio era stato il titolare della filiale di Rosario della Delegazione delle associazioni israelite argentine (Daia), Gabriel Dobkin, che aveva qualificato l'episodio come "un attacco brutale, codardo e antisemita". "Non gli hanno rubato nulla, non hanno chiesto nulla, lo hanno aggredito direttamente", ha affermato Dobkin in base alle testimonianze dello stesso Tawil e di altri testimoni. "Si tratta di azioni che non sono tollerabili" ha aggiunto il titolare della Daia, che ha quindi rivolto un appello a "riflettere come società su questi atteggiamenti intolleranti non solo nei confronti di una religione, ma anche di un genere, di una nazionalità e di una parte politica". (Abu)