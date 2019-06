Argentina: elezioni, presidente Macri annuncia candidatura congiunta con peronista Pichetto alla vice-presidenza

- Il presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, ha annunciato che alle prossime elezioni presidenziali lo accompagnerà come candidato a vice-presidente Miguel Angel Pichetto, fino ad oggi capogruppo dell'opposizione peronista in Senato. L'ufficializzazione è stata data questo pomeriggio (ora locale) via Twitter. "Argentini ci troviamo di fronte ad un'opportunità storica per consolidare la nostra democrazia (...) Vogliamo una democrazia con pluralismo (...) per questo abbiamo bisogno di costruire accordi con molta generosità e patriottismo (...) per questo voglio annunciare che Miguel Angel Pichetto mi accompagnerà come candidato alla vice-presidenza", ha scritto Macri nella rete social. Il presidente ha quindi riconosciuto nel futuro compagno di formula "un uomo di stato che con il passare dei difficili anni di governo ho imparato a conoscere e rispettare per il suo impegno con la patria e le istituzioni", ha concluso. (Abu)