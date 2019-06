Usa: Camera autorizza commissione a intraprendere azioni legali contro procuratore generale Barr e avvocato McGahn

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approva una risoluzione che autorizza le commissioni del Congresso a intraprendere azioni legali contro il procuratore generale William Barr, l'ex avvocato della Casa Bianca Don McGahn e altri funzionari dell'amministrazione Trump che potrebbero sfidare i mandati della Camera. Con 229 voti a favore e 191 contrari, la Camera ha votato ieri, 11 giugno, per consentire alle commissioni di andare in tribunale per far rispettare le citazioni emesse. Barr ha respinto un mandato del Congresso per rilasciare una versione completa e non redatta del rapporto dell'ex procuratore speciale Robert Mueller, sull'inchiesta "Russiagate" relativo alle accuse di collusione tra Trump e Russia. (segue) (Was)