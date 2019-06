Sblocca cantieri: domani dalle ore 20:10 in Aula Camera al via voto fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, presiedendo i lavori d'Aula, dopo la conferenza dei capigruppo, ha comunicato quanto stabilito dai presidenti dei gruppi sul prosieguo dell'esame del decreto Sblocca cantieri. Nel dettaglio, per le ore 20:10 di domani avranno inizio le votazioni per appello nominale del decrteo sul quale oggi il governo ha posto la questione di fiducia e che scade il prossimo 17 giugno. Le dichiarazioni di voto avranno inzio, invece, alle 18:45, mentre alle 15 si svolgerà regolarmente il question time. Sempre domani, ma alle ore 13, scadrà il termine per la presentazione degli ordine del giorno. Quindi, l'Aula della Camera tornerà a riunirsi giovedì alle ore 9:30.(Rin)