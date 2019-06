Usa-Corea del Nord: Trump riceve nuova lettera da Kim Jong un

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto una lettera “bella e dai toni calorosi” dal leader nordcoreano Kim Jong un. "Abbiamo un ottimo rapporto", ha detto Trump ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca per un viaggio in Iowa, aggiungendo che secondo lui “succederà qualcosa di molto positivo". L'inquilino della Casa Bianca ha definito la lettera "molto calda" e "molto bella" e ha espresso la fiducia che le due parti potrebbero alla fine raggiungere un accordo. Trump ha anche aggiunto che potrebbe aver luogo un altro incontro, che Kim ha "mantenuto la parola" e "questo è molto importante per me". Trump a fine mese viaggerà in Asia per partecipare al summit del Gruppo dei 20 a Osaka, in Giappone, dove incontrerà il presidente della Corea del Sud, Moon Jae in. (segue) (Was)