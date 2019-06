Giustizia: Salvini, momento storico per riforma

- "Secondo me è il momento storico propizio per una riforma storica della giustizia da fare con magistratura e avvocatura, non contro, come fece anche sbagliando il centrodestra. Bisogna rimettere al centro del dibattito anche la separazione delle carriere". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ospite a "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. "Ho parlato con Bonafede, ci sarà un incontro settimana prossima su giustizia civile e tributaria - ha aggiunto Salvini - La logica delle correnti evidentemente non funziona". (Rin)