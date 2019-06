Brasile: cresce ancora percentuale famiglie indebitate, a maggio raggiunto il 63,4 per cento (2)

- La proporzione di famiglie con conti o debiti in arretrato, cioè insolvenze, è passata dal 23,9 per cento di aprile al 24,1 per cento di maggio, la più alta percentuale registrata da maggio 2018. Tuttavia, il numero di famiglie che hanno dichiarato di non essere in grado di rimborsare i debiti scaduti è rimasto stabile al 9,5 per cento rispetto al mese precedente e si è ridotto di 0,4 punti percentuali rispetto a maggio 2018. La carta di credito resta la principale voce di debito per il 78,6 per cento delle famiglie indebitate, seguito da cambiali (15,8 per cento) e finanziamento auto (10,5 per cento). (Brb)