Governo: Cdm impugna quattro leggi regionali e non ne contesta altre nove

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, martedì 11 giugno 2019 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato tredici leggi delle Regioni e delle Province Autonome. Lo ha reso noto un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. Il Cdm ha deliberato:- di impugnare:1. la legge della Regione Umbria n. 2 dell' 11/04/2019, recante "Disciplina delle cooperative di comunità", in quanto una norma riguardante l'individuazione degli enti del terzo settore invade la materia dell'ordinamento civile in violazione dell'art.117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;2. la legge della Regione Marche n. 8 del 18/04/2019, recante "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale", in quanto una norma, istitutiva di una professione medica, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione;3. la legge della Regione Toscana n. 17 del 16/04/2019, recante "Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009", in quanto una norma, riguardante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva delle imprese, incide sulla "tutela della concorrenza", materia riservata alla competenza statale dall'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione;4. la legge della Regione Toscana n. 18 del 16/04/2019, recante "Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r.38/2007", in quanto una norma riguardante i contratti pubblici viola i principi di libera concorrenza e di non discriminazione, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;- di non impugnare:5. la legge della Regione Campania n. 3 dell' 11/04/2019, recante "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo";6. la legge della Regione Campania n. 4 dell' 11/04/2019, recante "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 58 (Interventi perequativi ambientali per il Comune di Castel Volturno)";7. la legge della Regione Lazio n. 4 del 12/04/2019, recante "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali";8. la legge della Regione Lazio n. 5 del 12/04/2019, recante "Modifiche alla Legge Regionale 26 Febbraio 2007, N. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) e successive modifiche";9. la legge della Regione Lazio n. 6 del 12/04/2019, recante "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali";10. la legge della Regione Toscana n. 16 del 16/04/2019, recante "Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018";11. la legge della Regione Toscana n. 19 del 16/04/2019, recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021";12. la legge della Regione Toscana n. 20 del 16/04/2019, recante "Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. Prima variazione";13. la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 23/04/2019, recante "Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, "Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale" e altre disposizioni".Il Consiglio dei ministri, infine, ha deliberato la rinuncia all'impugnativa:- della legge della Regione Puglia n. 28 del 29/06/2018, recante "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica";- della legge della Regione Basilicata n. 18 del 20/08/2018, recante "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020";- della legge della Regione Toscana n. 86 del 20/12/2016, recante "Testo unico del sistema turistico regionale".(Com)