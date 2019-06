Governo: Salvini, esecutivo di centrodestra? Se ne riparla tra 4 anni

- Un governo di centrodestra? "A me non piace lasciare le cose a metà, non serve una nuova campagna elettorale. Se il governo torna a operare, si va avanti, e tra quattro anni se ne riparla". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, interpellato sull'ipotesi di un governo di centrodestra, durante la registrazione della puntata di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. (Rin)