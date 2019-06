Governo: Cdm delibera su legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 11 giugno alle 16.49 a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato: l'accettazione della rinuncia, da parte della Regione BASILICATA, al ricorso per illegittimità costituzionale promosso avverso il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132; l'accettazione della rinuncia, da parte della Regione SARDEGNA, al ricorso per illegittimità costituzionale promosso avverso il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio. (segue) (Com)