Governo: Cdm delibera su legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione (2)

- Inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali Erika Stefani, ha deliberato:- l'accettazione della rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d'Aosta avverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 maggio 2017 recante "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2017";- l'accettazione della rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d'Aosta avverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2018 recante "Riparto del contributo alla finanza pubblica tra le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2018" (Com)