Difesa: Usa-Polonia, domani annuncio su rafforzamento presenza statunitense in Europa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente polacco, Andrzej Duda, faranno un annuncio domani, 12 giugno, circa l'ampliamento delle truppe statunitensi di stanza nel paese. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, domani ci sarà un annuncio significativo sul campo della difesa, in occasione della presenza del presidente polacco a Washington per discutere una serie di interessi bilaterali tra cui sicurezza, commercio, energia e partenariato per la sicurezza. “Non vediamo l'ora di annunciare questo nuovo aspetto delle nostre relazioni militari", ha detto un funzionario di alto livello della Casa Bianca. "Riteniamo che migliorerà in modo significativo le nostre relazioni militari, ma migliorerà anche la posizione di difesa e deterrenza in Europa e il nostro impegno nei confronti della Nato". L'accordo sulla presenza militare Usa in Polonia potrebbe portare nel paese dell'Europa dell'est un aumento delle truppe di stanza di almeno 1000 uomini. Citando le preoccupazioni per l'attività militare della Russia, la Polonia ha spinto per una presenza costante e permanente di truppe Usa nel paese, che attualmente conta circa 4.000, in un sistema di rotazione. (Was)