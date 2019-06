Milano: brusca frenata in metro rossa a Cadorna, una donna contusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 51 anni è rimasta lievemente contusa cadendo all’interno di un vagone della metro rossa a seguito di una brusca frenata all’ingresso della fermata di Cadorna. È successo poco prima delle 19.50 di martedì sera. La donna è stata accompagnata in codice verde al Policlinico per essere medicata. Non è noto il motivo della frenata. La circolazione dei treni è stata interrotta solo per pochi minuti ed è ripresa regolarmente. L’ultimo episodio analogo si era verificato lo scorso 7 giugno quando erano rimaste lievemente ferite sei persone alla fermata di Pagano, sempre sulla linea della M1. (Rem)