Usa: Trump prende di mira l'euro e rinnova critiche contro Fed

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato l'Europa di svalutare la sua moneta unica e ha preso di mira la politica monetaria statunitense criticando nuovamente la Federal Reserve (Fed), la Banca centrale statunitense. L'inquilino della Casa Bianca, in una serie di tweet, ha a lungo attaccato la Fed per la decisione di alzare i tassi di interesse, condividendo un pezzo di opinione di "Bloomberg” che sosteneva che il basso costo dei viaggi in Europa aveva portato a una sovrabbondanza di turisti. “Questo perché l'Euro e le altre valute sono svalutate rispetto al dollaro, mettendo gli Stati Uniti in grave svantaggio. Il tasso di interesse della Fed è troppo alto, aggiunto al ridimensionamento quantitativo ridicolo! Non ne hanno la minima idea!", ha scritto Trump, che ha spesso invitato la banca a tagliare i tassi per tutto il 2019. La Fed ha alzato i tassi d'interesse nove volte dal 2015 e sette volte da quando il presidente Trump è entrato in carica nel 2017 nel tentativo di prevenire l'inflazione dilagante. Dopo che Trump ha affermato che l'euro e le altre valute sono svalutate rispetto al dollaro, ha specificamente accusato la Cina di svalutare la propria valuta per cercare di compensare l'impatto delle tariffe statunitensi. (Was)