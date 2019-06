Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- -Ore 12,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Controllo di gestione (pres.Claudio Lubatti) la III Commissione (pres.Andrea Russi) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Audizione del Collegio sindacale del Caat. (la seduta non è pubblica)Ore 12.30 - Parco Dora: lgli assessori Unia e Giusta intervengono alla presentazione dell'avvio dei lavori a Parco Dora.Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca) della Commissione Servizi pubblici locali (pres.Monica Amore) e la III Commissione (pres.Andrea Russi). Odg: Mozione "Avvio tavolo di coordinamento per incentivare utilizzo parcheggi interscambio per ordini e collegi professionali ed enti del territorio di Torino"; 2) Parcheggi interrati asse Linea 1 della metropolitana; 3) Approfondimento Interpellanza generale "Parcheggio di interscambio area piazza Bengasi".Ore 16 - Palazzo civico: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara) la III Commissione (pres.Andrea Russi) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: 1) Audizione dell'assessore competente e degli uffici in merito alla situazione della "Mongolfiera Turin eye" di Borgo Dora; 2) Delibera "Esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale in strada Castello di Mirafiori, 55.Ore 17.30 - Urban Lab, piazza palazzo di Città 8F: per il ciclo "I mercoledì del Piano regolatore" il vicesindaco Montanari incontra i cittadini di Centro Crocetta.Ore 17.45 - Fabriano, Complesso Le Conce: l'assessora Leon interviene all'incontro 'Introducing Torino' a cura di Città di Torino - Città Creativa del Design.Ore 18 - Palazzo Madama, sala Senato: Inaugurazione della mostra "L'Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica". Interviene, in rappresentanza della Città, la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero. (Rpi)