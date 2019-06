Medio Oriente: Giordania, Egitto e Marocco parteciperanno a conferenza in Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Giordania, Egitto e Marocco parteciperanno alla conferenza organizzata dagli Stati Uniti in Bahrein alla fine di giugno, in occasione della quale l’amministrazione del presidente Donald Trump dovrebbe svelare l’iniziativa di pace per porre fine al conflitto israelo-palestinese. Lo ha riferito una fonte della Casa Bianca citata dai media israeliani. In precedenza già Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar avevano confermato la propria partecipazione all’evento. La conferenza sarà invece boicottata da Cina e Russia, oltre che dall’Autorità nazionale palestinese (Anp), i cui rapporti con Washington sono ai minimi storici. Una fonte egiziana citata dal quotidiano pan-arabo “al Hayat” ha precisato che Il Cairo ha accettato l’invito in Bahrein, “ma questo non significa che accetterà il piano di pace” proposto dagli Stati Uniti. La conferenza si terrà a Manama il 25 e 26 giugno prossimi e si concentrerà anche sul rilancio dell’economia palestinese. L’amministrazione Trump dovrebbe rendere pubblico prima della conferenza il capitolo del piano relativo agli aspetti economici, tralasciando invece gli aspetti politici più delicati.(Res)