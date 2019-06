Governo: Salvini, è come Cda azienda, si può questionare

- "Ovviamente si può questionare, come in famiglia, a scuola, in azienda e il governo è come il Cda di un'azienda". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. "Io non sono permaloso e quindi cerco di superare le questioni personali - ha aggiunto Salvini -. Mi dà fastidio solo quando si mette in dubbio l'onestà, poi io posso avere mille difetti. Ora, abbiamo messo di fronte a noi, a Matteo, a Luigi, a Giuseppe e ai singoli partiti, le cose da fare".(Rin)