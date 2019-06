Venezuela: procuratore generale, 17 arresti per "colpo di stato" di fine aprile (2)

- Il procuratore generale ha quindi elencato altri dati relativi all'attività dei primi cinque mesi dell'anno. Il pubblico ministero ha aperto fascicoli su 135.556 casi, il 59 per cento dei quali sono definibili come reati comuni. Nella "lotta contro le droghe" sono state sequestrate "sei tonnellate di cocaina, 1,9 di marijuana e 46 tonnellate di sostanze chimiche controllate usate per la produzione di stupefacenti". Nel periodo in esame, ha detto William Saab, sono stati esaminati anche 3.820 presunti casi di violazione dei diritti umani, con "l'arresto di 57 funzionari e nove cittadini privati". Colpiti anche i responsabili della corruzione: da 3.656 casi passati in rassegna si è arrivati a formulare 1.135 imputazione e 133 condanne. "I casi più recenti sono quelli relativi al risanamento dell'industria petrolifera", ha detto il procuratore. (segue) (Brb)