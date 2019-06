Brasile: scandalo intercettazioni, aperta indagine interna su procuratore capo di "Lava Jato"

- La procura federale di Curitiba, nello stato brasiliano di Paranà, ha avviato una verifica interna per la polemica nata con le rivelazioni dell'inchiesta giornalistica pubblicata domenica dall'edizione locale di "The Intercept". Un dossier secondo il quale i magistrati del pool brasiliano anti-corruzione "Lava Jato", in contatto con l'ex giudice Sergio Moro, oggi ministro della Giustizia nel governo di Jair Bolsonaro, avrebbero lavorato per costruire prove da usare nel processo contro l'allora presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva e per ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. L'azione, "reclamo disciplinare" è rivolta in particolare contro il procuratore Deltana Dallagnol, coordinatore del pool anti-corruzione. Il settore affari interni del Consiglio direttivo nazionale dei pubblici ministeri (Cnmp) ha chiesto a Dallagnol di fornire chiarimenti per iscritto entro dieci giorni. Una volta valutata la memoria del magistrato il Consiglio direttivo dei Pm deciderà se archiviare la procedura o convertirla in un processo disciplinare. Il direttore degli affari interni Orlando Rochadel, ha sottolineato che i dialoghi tra i magistrati possono rappresentare una "condotta deviante". (segue) (Brb)