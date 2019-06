Roma: Diaco (M5s), imminente accordo quadro su derattizzazioni e disinfestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due milioni e 400mila euro da destinare, nei prossimi 3 anni, agli interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio capitolino. Un accordo quadro annunciato dal dipartimento Tutela ambientale in occasione dell'odierna commissione Ambiente, nel quale è stata data altresì notizia di due gare Mepa relative alle derattizzazioni (250.000 euro) e alle zanzare tigre (altri 250.000 euro). Attualmente, inoltre, lo stesso dipartimento sta utilizzando i fondi derivanti da un accordo transattivo stipulato con Ama, circa 76.000 euro, a scopi di derattizzazione". Lo comunica in una nota il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco. "Roma Capitale - prosegue Diaco - sta conducendo una vera e propria lotta integrata contro gli agenti infestanti e il proliferare di zanzare, ratti e blatte. Un'attenzione venuta clamorosamente a mancare in occasione delle precedenti amministrazioni, dal momento che nessun fondo a bilancio è stato stanziato sul tema in oggetto dal 2013. Anche i municipi, come affermato dal dipartimento Tutela ambientale, hanno espletate le gare per le derattizzazioni e le disinfestazioni negli istituti scolastici fino al dicembre 2019". (Com)