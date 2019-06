Ue: Salvini, su infrazione coniugare dialogo e fermezza

- "L'infrazione non fa piacere a nessuno, ma si possono coniugare dialogo e fermezza". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, interpellato sulla procedura d'infrazione dell'Ue, in merito ai conti pubblici italiani, durante la registrazione della puntata di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1 (Rin)