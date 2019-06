Forza Italia: Mattinzoli, nomina Salini segna nuovo inizio per ridare forma e vitalità al partito

- L’assessore regionale lombardo allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, su Facebook si complimenta con Massimiliano Salini, nominato oggi coordinatore di Forza Italia in Lombardia. “I nostri iscritti, i nostri amministratori e il gruppo regionale aveva bisogno di un punto di riferimento autorevole come Max”, scrive Mattinzoli, che è coordinatore provinciale del partito a Brescia. “In questo periodo difficile - aggiunge - c’è grande dibattito in Forza Italia e forte fermento. Questa scelta segna un nuovo inizio per ridare forma, vitalità e riorganizzazione al partito. Buon lavoro”, ha concluso Mattinzoli. (com)