Governo: Salvini, io premier? Non ho fretta, la prossima volta

- "Conte rivendica il suo ruolo di presidente del Consiglio, che nessuno ha mai messo in discussione. Io ho il braccialetto del Milan, quello della Madonna di Fatima e quello di Salvini premier, ma sarà la prossima volta. Non ho fretta". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. (Rin)